Больше миллиона рублей отдала пенсионерка из Шелехова лжеследователям Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Шелехове полицейские разбираются в очередном случае мошенничества. На этот раз жертвой стала 60-летняя пенсионерка. Женщине позвонил «следователь», который ссразу же предупредил ее о неразглашении тайны. Он объяснил, что якобы расследует дело о коррупции в рядах банковских сотрудников. Незнакомец предложил сибирячке помочь вывести на чистую воду преступников, и та согласилась. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Далее мошенники действовали по стандартной схеме, - рассказывают в ведомстве. - Сначала жертве предложили перевести накопления в специальные ячейки, для чего ей надлежало снять наличные и воспользоваться банкоматом. Получив полмиллиона рублей, злоумышленники предупредили женщину, что неизвестные лица пытаются оформить на ее имя кредит и предложили «опередить мошенников».

Тогда шелеховчанка взяла несколько займов еще на полмиллиона рублей в разных банках. Жертва снова перевела их через банкомат в торговом центре на указанные номера телефонов, но афкристам этого было мало. Они потребовали еще 90.000 рублей для «оформления электронной подписи и формирования печати».

Получив в мессенджере сообщение о том, что операция завершена и все кредиты погашены, пенсионерка обратилась в банк, чтобы получить письменное подтверждение, но сотрудники объяснили, что ее обманули. Тогда сибирячка пошла в полицию.

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