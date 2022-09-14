Братчанки пойдут под суд за покупку несуществующего дома за материнский капитал

Обналичили маткапитал женщины еще в 2016 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Против двух женщин из Братска Иркутской области возбудили уголовное дело по статье "мошенничество при получении выплат". Они смогли оформить фиктивный договор купли-продажи дома на средства материнского капитала. Одна из них притворилась, что продает дом, другая - что покупает. Деньги поделили пополам. Примечательно, что мошенниц раскрыли спустя шесть лет после преступления. Об этом рассказали в прокуратуре и МВД Приангарья.

- По версии следствия, в 2016 г. братчанка, имевшая сертификат на материнский (семейный) капитал, договорилась с другой женщиной на заключение между ними фиктивного договора по купле-продаже несуществующего жилого дома. Затем владелица сертификата оформила подложные документы об улучшении жилищных условий своих детей, - рассказали в прокуратуре.

После этого соцвыплата поступила на карту продавца. Женщины обналичили деньги, поделили и успокоились - в итоге ущерб государству составил около 400 тысяч рублей. Расследование закончили, материалы дела отправили в суд с утвержденным обвинением.

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