Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 сентября 2022 7:29

Работник предприятия в Ангарске перевел лжеслужащим банка 4,3 млн рублей

Мужчина сначала не повелся на уловку, но потом его "переключили" на другого "специалиста"
Дарья БОЛЕСОВА
Личности преступников пока не установили

Личности преступников пока не установили

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

60-летний житель Ангарска пришел в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что якобы сотрудники банка позвонили ему по телефону и убедили его перевести огромную сумму денег на "безопасные счета". В итоге, он лишился 4,3 миллиона рублей. Сам мужчина работает на промышленном предприятии. Об этом рассказали в МВД по городу.

- В разговоре девушка сообщила, что является работником банка, где у мужчины имеются счета и накопления, а также на него оформлен кредит и в ближайшее время деньги поступят на счет. Из-за отказа от кредита девушка попросила оставаться на линии для переключения к другому специалисту, - рассказали в ведомстве.

Но мошенники на первом отказе не остановились - им не привыкать. Свою жертву они переключили на другого "специалиста", который представился сотрудником службы безопасности. Именно он и убедил пожилого ангарчанина перевести свои миллионы на непонятные счета.

Полиция возбудила уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Сейчас личность преступников устанавливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Братчанки пойдут под суд за покупку несуществующего дома за материнский капитал

Женщины провернули мошенническую схему и поплатились за это (подробнее)