Работник предприятия в Ангарске перевел лжеслужащим банка 4,3 млн рублей

Личности преступников пока не установили Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

60-летний житель Ангарска пришел в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что якобы сотрудники банка позвонили ему по телефону и убедили его перевести огромную сумму денег на "безопасные счета". В итоге, он лишился 4,3 миллиона рублей. Сам мужчина работает на промышленном предприятии. Об этом рассказали в МВД по городу.

- В разговоре девушка сообщила, что является работником банка, где у мужчины имеются счета и накопления, а также на него оформлен кредит и в ближайшее время деньги поступят на счет. Из-за отказа от кредита девушка попросила оставаться на линии для переключения к другому специалисту, - рассказали в ведомстве.

Но мошенники на первом отказе не остановились - им не привыкать. Свою жертву они переключили на другого "специалиста", который представился сотрудником службы безопасности. Именно он и убедил пожилого ангарчанина перевести свои миллионы на непонятные счета.

Полиция возбудила уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Сейчас личность преступников устанавливается.

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