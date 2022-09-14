Жителей Северобайкальска напугал самолет, низко пролетевший над городом. Вскоре похожее воздушное судно видели, севшим на воду. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителей Северобайкальска в Бурятии напугал низко пролетевший над городом самолет. Позже очевидцы сообщили, что небольшое воздушное судно село на воду вблизи населенного пункта. На опубликованных в одном из местных пабликов фото видно, что к берегу его отбуксировали с помощью моторной лодки.

Как корреспонденту "КП"- Иркутск" сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте, посадка не была аварийной.

Также свидетели случившегося в соцсетях рассказали, что пострадавших нет. Через несколько минут этот самолет вновь видели, пролетающим над Северобайкальском.

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