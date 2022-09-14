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Общество14 сентября 2022 11:19

Жителей Северобайкальска напугал самолет, низко пролетевший над городом

В СК на транспорте опровергли версию об аварийной посадке
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Жителей Северобайкальска напугал самолет, низко пролетевший над городом. Вскоре похожее воздушное судно видели, севшим на воду.

Жителей Северобайкальска напугал самолет, низко пролетевший над городом. Вскоре похожее воздушное судно видели, севшим на воду.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителей Северобайкальска в Бурятии напугал низко пролетевший над городом самолет. Позже очевидцы сообщили, что небольшое воздушное судно село на воду вблизи населенного пункта. На опубликованных в одном из местных пабликов фото видно, что к берегу его отбуксировали с помощью моторной лодки.

Как корреспонденту "КП"- Иркутск" сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте, посадка не была аварийной.

Также свидетели случившегося в соцсетях рассказали, что пострадавших нет. Через несколько минут этот самолет вновь видели, пролетающим над Северобайкальском.

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