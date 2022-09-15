Трех водителей общественного транспорта оштрафовали за грубые нарушение в Иркутске Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Во время мониторинга социальных сетей автоинспекторы Иркутска выявили сразу несколько грубых нарушений правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта. Так, очевидцы сняли на видео, как маршрутка резко выезжает на встречную полосу плотины ГЭС, едва успевая освободить дорогу грузовому самосвалу. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.

- На другом кадре видно, как в районе 23 школы водитель автобуса резко перестраивается с крайнего правого ряда и выезжает на встречку, останавливаясь перед идущими пешеходами на зеленый сигнал светофора, создавая при этом аварийную ситуацию, - рассказали в ведомстве. - Еще одно нарушение было зафиксировано в микрорайоне Солнечный. Водитель маршрута №417 развернулся, проехав через двойную сплошную линию.

Полицейские быстро установили личности нарушителей. Трех водителй в возрасте от 35 до 60 лет оштрафовали. Также с ними провели профилактическую беседу.

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