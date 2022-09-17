В Иркутске мэрия проверила качество благоустройства скверов у театра и бассейна

Территории облагородили по на средства из федеральной программы Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске закончили благоустройство двух скверов - около театра "Аистенок" и бассейна "Изумруд". Оба объекта проверил во время выезда вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников с делегацией из депутата, директора театра и местных жителей. Об этом рассказали в администрации Иркутска.

- В сквере сделали новое современное освещение, зоны отдыха. Здесь уложили плитку, установили скамейки, урны и перголу с качелями. На всей территории оборудовали оригинальную подсветку, - рассказали о проделанной работе у театра "Аистенка" в пресс-службе, - Еще один объект благоустройства этого года – сквер перед бассейном «Изумруд». Общественную территорию вымостили брусчаткой, дорожки – заасфальтировали, установили скамейки и урны. Особое внимание уделили озеленению.

Напомним, работы в скверах прошли на средства по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

7434 км на велосипеде. Спортсмен за три месяца доехал из Карелии до Байкала

Велосипедист из Карелии проехал 7 тысяч км до Байкала за три месяца (подробнее)