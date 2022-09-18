Учебные полеты стратегической авиации прошли в Иркутской и Амурской областях. Фото: Минобороны РФ

Стратегические ракетоносцы Ту-95мс и дальние бомбардировщики Ту-22м3 выполнили учебные полеты в Иркутской и Амурской областях. Для выполнения летной смены вместе с опытными экипажами привлекались выпускники летных училищ.Об этом сообщают на официальном сайте Минобороны России.

- В ходе выполнения полетных заданий отработаны элементы техники пилотирования при дозаправке Ту-95мс в воздухе, в том числе и в сложных метеоусловиях, отмечают в Минобороны России. - Дозаправка выполнялась на минимальной дистанции между самолетами. Также закреплены навыки пилотирования в районе аэродромов днем и ночью.

Также инженерно техническим составом отработана подготовка ракетоносцев и бомардировщиково к полетам в условиях резко континентального климата под воздействием высокого атмосферного давления и влажности воздуха.

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