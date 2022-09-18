Три лесных пожара потушили в лесах Иркутской области 17 сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

В лесах Иркутской области 17 сентября были обнаружены и ликвидированы в тот же день три пожара. Один из них зарегистрировали в Эхирит-Булагатском районе, еще два – в Усольском. Все они были обнаружены на незакрепленных за арендаторами территориях, недалеко от населенных пунктов. Причиной распространения пламени стал человеческий фактор. Пожары потушены на общей площади 5,2 га, из которых 3,1 га – не покрытые лесом. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- В 13 лесничествах на юге области в эти дни установилась неблагоприятная пожароопасная обстановка, причем в Усть-Ордынском и Ольхонском – чрезвычайная – пятого класса, – отмечает министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин. - Мы понимаем желание местного населения воспользоваться возможностью для заготовки дикоросов, но призываем соблюдать правила противопожарной безопасности в лесу. Каждый случай возникновения лесных пожаров тщательно расследуют дознаватели МЧС России. Виновникам грозит наказание, вплоть до уголовного.

18 и 19 сентября на территории Приангарья установлены 4 и 5 классы пожароопасности в лесах, предупреждают метеорологи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выставка «Православная Русь» пройдет в Иркутске в конце сентября. На выставку «Православная Русь» в Иркутске в 2022 году привезут Казанскую Коробейниковскую чудотворную икону Божьей матери. (подробности)

За целебным воздухом и горными пейзажами из Иркутска – на Алтай, в Белокуриху. Рассказываем. Корреспондент «Комсомолки» съездил на разведку из Иркутска на Алтай, в Белокуриху. (подробности)