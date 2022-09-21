40 млн рублей взыскали с предпринимателя в пользу бывшего бизнес-партнера в Иркутске Фото: Анастасия Осипова

В Приангарье судебные приставы обязали предпринимателя выплатить 40 миллионов рублей бывшему партнеру по бизнесу. Суд установил, что хозяин сети магазинов бытовой техники использовал в документации печать экс-соучредителя. Из-за чего покупатели подавали в суд иски о взыскании задолженности по поставке и неустойки с прежнего совладельца. Тогда было принято решение о выплате нечестным бизнесменом многомиллионного ущерба. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

- Задолженность погашена не была. В связи с чем, судебным приставом-исполнителем обращено взыскание на денежные средства на расчетном счете бизнесмена. Таким образом, права взыскателя были восстановлены, - прокомментировала ведущий судебный пристав-исполнитель отдела Анастасия Вашкеева.

Деньги перечислены бывшему совладельцу сети магазинов бытовой техники. Исполнительное производство окончено.

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