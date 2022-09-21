Изменение автобусного маршрута № 37 в Иркутске будет действовать с 24 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителей областного центра предупреждают о том, что с 9:00 24 сентября ожидается изменение автобусного маршрута № 37 в Иркутске. Мера будет временной. Это связано со строительством тепловых сетей по улице Баумана. Движение транспорта закроют от 21-го Советского переулка до разворотной площадки микрорайона Березовый в Ленинском округе. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

Изменение автобусного маршрута № 37 в Иркутске

- Автобусы, следующие по маршруту № 37, при движении в микрорайон Березовый после улицы Розы Люксембург будут направлены по Московскому тракту, дороге в микрорайон Березовый. На обратном пути транспорт пойдет по Московскому тракту, 21-му Советскому переулку, улице Баумана и далее по обычному маршруту, - уточнили в администрации областного центра.

Отметим, что при следовании автобуса в микрорайон Березовый остановка «6 м/р Н.Ленино» будет перенесена с 21-го Советского переулка на улицу Розы Люксембург. «Детский комбинат» временно исключат.

Изменение автобусного маршрута № 37 в Иркутске продлится до 17:00 28 сентября.

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