Стало известно о временном изменении автобусного маршрута № 46 в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменение автобусного маршрута № 46 в Иркутске начнет действовать утром 24 сентября. Об этом горожан предупрждают в администрации областного центра. Это связано со строительством тепловых сетей по улице Баумана. Движение транспорта закроют от 21-го Советского переулка до разворотной площадки микрорайона Березовый в Ленинском округе.

Изменение автобусного маршрута № 46 в Иркутске

- Автобусы маршрута № 46 при следовании в микрорайон Березовый после улицы Баумана будут направлены по 21-му Советскому переулку, Московскому тракту и дороге в микрорайон Березовый. При движении из микрорайона общественный транспорт проследует по Московскому тракту, 21-му Советскому переулку, улице Баумана и далее по маршруту, - отметили в администрации Иркутска.

Изменение автобусного маршрута № 46 в Иркутске продлится до 17:00 28 сентября.

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