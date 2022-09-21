Городские службы Иркутска переведены на усиленный режим работы из-за усиления ветра Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Иркутск обрушился ветер с порывами до 20 метров в секунд. На улице уже повалены деревья, в некоторых районах выпал град. Из-за штурового предупреждения от синоптиков городские службы переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- На улице Тимирязева на проезжую часть упало дерево, заблокировано движение трамваев. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий, - рассказали в администрации Иркутска. - В Ленинском округе на строительной площадке ветром повредило забор. Застройщик восстанавливает ограждение. С крыши рынка «Новый» в Октябрьском округе сорвало шифер. Собственники здания уберут поврежденный материал.

Жителей призывают быть предельно осторожными и по возможности не выходить на улицу. При возникновении экстренных ситуаций необходимо обращаться в Единую диспетчерскую службу.

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