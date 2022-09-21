Град прошел в Иркутске 21 сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

Град прошел в микрорайонах Синюшина Гора, Первомайский и Университетский Иркутска 21 сентября. Фотографиями и видео обрушившейся на город непогоды делятся пользователи сети в местных пабликах и личных аккаунтах. Сильный ветер валит деревья. Так, на улице Тимирязева заблокировано движение трамваев из-за упавшго на дорогу ствола.

- Жителей призывают быть предельно осторожными и по возможности не выходить на улицу. При возникновении экстренных ситуаций необходимо обращаться в Единую диспетчерскую службу, - отмечаютв администрации Иркутска.

Напомним, из-за штурового предупреждения от синоптиков городские службы переведены на усиленный режим работы. Порывы ветра местами достигают 20 метров в секунд

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