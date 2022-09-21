Двое приезжих из Читы попались на попытке сбыта наркотиков в Иркутске

Фото: стоп-кадр видео МВД Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В пресс-службе МВД Иркутской области рассказали о задержании двух жителей Читы, которые попались на попытке сбыта наркотиков. Их заметили полицейские во время патрулирования улиц Иркутска, молодые люди копошились на газоне в попытке что-то закопать. Тогда их остановили и поинтересовались, что они делают. Два сотрудника правоохранительных органов удерживали молодых людей до приезда следственно-оперативной команды.

- Доставленные являются жителями Читы в возрасте 19 и 20 лет. Они рассказали, что, нашли в Интернете предложение о возможности заработать, распространяя запрещенные вещества. В их задачу входило получение небольшой партии наркотиков и доставка расфасованного вещества по указанным куратором точкам, - сказано в сообщении ведомства.

Против них возбудили уголовное дело по статье "покушение на незаконный сбыт наркотических средств", им может грозить до 15 лет тюрьмы.

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