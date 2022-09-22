Губернатор Иркутской области презентовал ключевые проекты региона в Совфеде. Фото: правительство Иркутской области

На 529-м заседании Совета Федерации прошел «Час субъекта РФ», во время которогогубернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал об итогах работы правительства Иркутской области, планах и задачах на будущее, а также о законах, обеспечивающих правовое регулирование основных сфер развития региона. Об этом сообщают в пресс-службе СФ.

- Приангарье – мощный индустриальный центр с развитым топливно-энергетическим комплексом, металлургией, лесной и нефтехимической отраслями, авиа- и машиностроением. Выгодное географическое положение сделало регион важным транспортно-логистическим узлом востока нашей страны, - отметила Председатель СФ.

Также Валентина Матвиенко отметила, что Иркутская область демонстрирует более высокие, чем в среднем по России темпы роста в промышленности, строительстве, в сфере инвестиций. Среди масштабных инвестиционных проектов - производство полностью импортозамещенного авиалайнера МС-21.

Напомним, председатель Заксобрания Приангарья Александр Ведерников также выступил с доклажом в рамках Дней Иркутской области. Подробно в своем докладе он рассказал о мерах поддержки российских военных, защищающих жителей ЛНР и ДНР. Для многодетных семей, в которых погиб ребенок - участник СВО, будет сохранено право на получение бесплатного земельного участка. Соответствующие изменения депутаты приняли на сентябрьской сессии Законодательного Собрания.

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