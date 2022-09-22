Рассказываем, кто назначен на должность ректора ИрГУПС. Фото: ИрГУПС.

Стало известно кто назначен на должность ректора ИрГУПС. Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта №66/лс от 20 сентября 2022 года руководителем вуза сроком на 3 года избран Трофимов Юрий Анатольевич. Об этом сообщают в пресс-службе университета.

- В соответствии с Указом Президента Российской Федерации №120 от 20 марта 2017 года кандидатура Трофимова Юрия Анатольевича согласована с Полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Серышевым Анатолием Анатольевичем в установленном порядке, - отметили в ИрГУПС.

Юрий Трофимов назначен на должность ректора ИрГУПС, так что же известно о новом руководителе? Юрий Анатольевич окончил Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта. С 1999 года работал в ИрИИТ, который весной 2002 года был переименован в Иркутский государственный университет путей сообщения. Свою карьеру он начинал лаборантом. Также он возглавлял детскую Восточно-Сибирскую железную дорогу, а с 2021 года работал в должности первого проректора ИрГУПС. С июля текущего года назначен врио ректора.

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