Три района Иркутска остались без электричества из-за аварии на сетях Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В областном центре утром 22 сентября без электричества остались жители трех районов. Виной всему авария на сетях. Об этом сообщают в пресс-службе "Иркутскэнергосбыта".

- Аварийное отключение электроэнергии произошло в Кировском, Октябрьском и Куйбышевском районах Иркутска. Под отключение частично попали улицы 4-я Советская, Альпийская, Аэрофлотская, Волконского, Декабрьских Событий, Депутатская, Дзержинского, Иосифа Уткина, Карла Либкнехта, Карла Маркса, Красногвардейская, Красноказачья, Красноказачья 3-я, Красноярская, Красных Мадьяр, Култукская, Литейный, Лызина, Милицейский, Октябрьской Революции, Омулевского, Подаптечная, Поленова, Советская, Софьи Перовской, Тимирязева, Трилиссера, Франк-Каменецкого, Фридриха Энгельса, Храмцовская, Шишиловский, Ямская, - уточнили в социальных сетях компании.

Персоналом "Южных электрических сетей" проводятся аварийно-восстановительные работы. Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 14.00.

Напмним, накануне на Иркутск обрушился ветер с порывами до 20 метров в секунду. На улице были повалены деревья, одно из которых заблокировало движение трамваев на Тимирязева, в некоторых районах выпал град. Из-за штормового предупреждения от синоптиков городские службы переведены работали в усиленном режиме. При возникновении экстренных ситуаций горожан просят обращаться в Единую диспетчерскую службу.

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