Строительство аэропорта в Иркутске обсудили власти региона и Росавиация. Фото: правительство Иркутской области

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев провел в Москве встречу с руководителем Росавиации Александром Нерадько. Главной темой стало строительство нового аэропортового комплекса Иркутска. В работе будут участвовать не только власти региона и представители Федерального агентства воздушного транспорта, но и инвестор. Решение вопроса согласования возведения воздушной гавани в деревне Позднякова ждут от Министерства обороны России. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Такая работа у нас завершилась промежуточным итогом – получением согласования на строительство от Минобороны России. Теперь за нами следующие шаги, – прокомментировал Александр Нерадько. - Новым этапом станет корректировка проектно-сметной документации аэропорта в Позднякова согласно нынешним реалиям, параллельно с разработкой проектно-сметной документации на аэропортовую часть – аэровокзальную, вспомогательные службы.

Стоит отметить, что при оперативной подготовке к возведению новой воздушной гавани можно будет приступить в 2028 году. Строительство займет три года. На эти цели уйдет примерно 73 миллиарда рублей. Об этом в марте 2021 года говорил глава Росавиации Александр Нерадько. Вопрос о выборе участка решался почти 30 лет.

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