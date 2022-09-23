Ход частичной мобилизации в Иркутской области обозначил военком региона. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Военный комиссар Иркутской области рекомендовал военнообязанным воздержаться от выезда за пределы России. Евгений Фуженко разъяснил ход частичной мобилизации в Иркутской области.

Ход частичной мобилизации в Иркутской области

- В соответствии с указом Президента страны подготовлен приказ об объявлении частичной мобилизации в Иркутской области, - сказал Евгений Фуженко. - Всем офицерам, прапорщикам, старшинам, сержантам и матросам запаса проживающим на территории Иркутской области и получившим повестки, необходимо в сроки, указанные в них, явиться в пункты мобилизации.

Тем запасникам, которые временно проживают в регионе, надо отправиться к месту постоянного жительства. Выезжать за территорию России не рекомендовано. В любом случае, всем военнообязанным нужно быть готовым при получении повестки прибыть в пункт мобилизации с документами и личными вещами.

В приказе отмечается, что руководители организаций должны освободить мобилизованных от работы, рассчитать их и выплатить зарплату.

Также он подчеркнул, что повестки вручают только лично в руки, а не почте или электронным способом. Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По данным, которые озвучил министр обороны Сергей Шойгу, призвать планируется 300 тысяч человек из тех, кто находится в запасе — это около 1%. Точная цифра призыва по Иркутской области не озвучивалась.