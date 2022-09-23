Иркутяне смогут путешествовать по национальному парку «Ленские столбы» с бесплатным аудиогидом МТС. Фото: пресс-служба ПАО МТС

Жители Иркутска смогут путешествовать по Ленским столбам – главной туристической достопримечательности Якутии в сопровождении туристического аудиогида. Он позволит туристам при наличии смартфона качественно и интересно провести время во всемирно известном экопарке.

Аудиогид реализовала компания МТС в рамках собственного экологического проекта «Место силы» при поддержке нацпарка «Ленские столбы». Экскурсия включает речной маршрут по акватории реки Лена, и пешую часть – по экотропе национального парка с видом на природные каменные изваяния. Всего в гиде более тридцати интересных локаций на протяжении почти ста километров. В экскурсию вошли питомник лесных бизонов «Усть-Буотама», песчаные дюны Тукуланы, стоянка древнего человека «Диринг-Юрях».

Также по пути на смотровую площадку можно услышать историю о образовании Ленских столбов, увидеть, как природа шлифует скалы, узнать, какие животные, птицы и растения способны жить в условиях колебания температуры до 80 градусов и «повстречать» «Дух Ленских столбов».

Фото: пресс-служба ПАО МТС

«Аналитика обезличенных BigData показывает увеличение турпотока в республику Якутия на 16% по сравнению с прошлым годом. Нацпарк «Ленские столбы», который является точкой притяжения, посещают как внутренние, так и внешние туристы. Наши аналитики зафиксировали возросший интерес к маршруту от жителей Иркутской области, Красноярского и Хабаровского края, Приморья. Но больше всего туристов в Якутию прибывает именно из Иркутска, наш регион не первый год традиционно на первом месте по количеству приезжих в алмазную республику. Уверен, с аудиогидом путешествие будет еще интереснее.» -- комментирует директор МТС в Иркутской области.

Фото: пресс-служба ПАО МТС

Бесплатная аудио-экскурсия доступна к скачиванию абонентам любого оператора на платформе МТС Live. Перед началом экскурсии достаточно бесплатно скачать приложение МТС Liveна свой смартфон из AppStore или Google Play, в разделе Digital-контент найти аудиогид «Место силы: Ленские столбы» и следовать по маршруту, надев наушники. Аудиогид работает автономно, мобильный интернет не расходуется, можно в любом месте подключиться и прослушать рассказ о ближайшей локации.

Фото: пресс-служба ПАО МТС

В планах МТС дополнить фотографиями зимних пейзажей «Ленских столбов» и создание VR-фильма с эффектом 360 градусов об основных достопримечательностях по пути в национальный парк «Ленские столбы». Такой фильм позволит познакомить дистанционно всех желающий с главной достопримечательностью Якутии, а также в дальнейшем использовать в образовательных целях.