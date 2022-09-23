Художница из Санкт-Петербурга украсила граффити иркутский троллейбус. Фото: администрация Иркутска

Красочное граффити с изображением бабра, тигра, цветов и бабочек украсило один из троллейбусов в Иркутске. Автором стала художница из Санкт-Петербурга и участница Всероссийского фестиваля «Голос улиц» Анастасия Вокина. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

– Свои идеи представили несколько авторов, реализацию получил эскиз Анастасии, посвященный Красной книге Иркутской области, – рассказал куратор проекта Илья Сергеев. - В течение трех дней художница наносила рисунок на борта троллейбуса. Специально для этого транспортное средство доставили на остров Конный. Многие люди, которые наблюдали за работой, думали, что троллейбус станет неподвижным арт-объектом, и были удивлены, узнав, что транспорт выйдет на городской маршрут.

Напомним, в этом году уличные художники из Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Нижнего Тагила и Красноуральска и других городов украсили стены жилых домов, канализационно-насосную станцию на улице Нижняя Набережная, 16, а также кубы на острове Конный. Одним из арт-объектов стало объемное изображение трех воробьев на плитах берегоукрепления набережной в районе старого Ангарского моста, созданное Антоном Табатчиковым из Свердловской области. Его работа и ее масштабы искренне впечатлили иркутян. Впереди в планах граффитистов роспись еще двух фасадов.

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