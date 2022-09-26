Мэр Иркутска предложил кандидатуры представителей новой Общественной палаты. Фото: общественная палата Иркутска

Руслан Болотов предложил кандидатуры для участия в работе Общественной палаты седьмого созыва. Среди названных мэром областного центра имен оказался и директор иркутского филиала издательского дома «Комсомольская правда» Станислав Гольдфарб. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Общественная палата города Иркутска уже много лет является не только открытой площадкой для обсуждения, дискуссий, поиска конкретных решений, - отметил глава города. - Совместно мы реализуем социально важные проекты – начиная от помощи конкретным людям, благотворительных акций и заканчивая благоустройством областного центра. Именно в таком ключе и будем продолжать дальнейшую совместную работу. В новый состав палаты войдут люди, хорошо известные иркутянам, профессионалы своего дела. Убежден, что их идеи принесут практическую пользу городу.

Кто же будет представлять интересы горожан в Общественной палате Иркутска? Ознакомиться подробнее с перечнем кандидатов можно ЗДЕСЬ.

– Руслан Николаевич запустил процесс формирования сильной и профессиональной команды, – отметил председатель Общественной палаты шестого созыва Станислав Гольдфарб. - Убежден, она привнесет в работу новые идеи, которые будут работать на благо горожан.

Напомним, еще 15 человек для участия в работе совещательного органа изберут во время городской конференции общественности. Состоится мероприятие 30 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутские врачи удалили у подростка опасную опухоль носоглотки. Болезнь вернулась в третий раз. (подробности)

Житель Иркутска хотел по суду установить отцовство и получить компенсацию за погибшего в бою сына. До этого он про парня и не вспоминал. (подробности)

Почему в Иркутск везут молочку из Красноярска и Белгорода, а мясо – с Алтая и Томска

Иркутскстат. В Иркутскую область за полгода в 2 раза выросли поставки сливочного масла. (подробности)