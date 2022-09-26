С угонщика грузовика принудительно взыскали штраф в Усть-Куте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судебные приставы Усть-Кута заставили угонщика грузовика выплатить штраф. Как сам мужчина рассказал, он увидел припаркованную около дороги "Газель" и обратил внимание, что в салоне никого нет, при этом ключ стоит в замке зажигания. Сибиряк завел двигатель и решил покататься по улицам города. Но это длилось недолго. Он совершил ДТП и скрылся с места происшествия. Об этом сообщают в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.

- По решению суда мужчина подвергнут наказанию в виде уголовного штрафа в размере 5 тысяч рублей. Исполнительный лист о принудительном взыскании этой суммы с должника поступил в Усть-Кутское районное отделение судебных приставов ГУФССП России по Иркутской области, - рассказали в ведомстве.

Должник не намеревался прощаться с деньгами. Тогда судебный пристав пояснил мужчине, что против него возбуждено исполнительное производство, и вместо штрафа ему могут назначить ограничение свободы. После чего тот оплатил задолженность в полном объеме.

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