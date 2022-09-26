30 школ Иркутской области отремонтируют по госпрограмме капремонта 2024-2025 годов

Работы пройдут по программе "Модернизация школьных систем образования" Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В правительстве Иркутской области сообщили, что регион смог войти в программу капитального ремонта за счет федеральных средств на 2024-2025 годы. До этого госпрограмму уже реализовывали, смогли отремонтировать некоторые общеобразовательные школы. Теперь в заявке указаны 30 учреждений, на которые уже успели подготовить необходимые документы.

- Губернатор Игорь Кобзев подписал распоряжение, в котором утверждены перечни объектов образования, капитальный ремонт в которых планируется провести в 2024 и 2025 годах и рекомендовал главам муниципалитетов активно включиться в подготовку к ремонтным работам, - рассказали в пресс-службе.

Отметим, каждый муниципалитет подавал заявку на капитальный ремонт определенных школ в министерство образования, именно на их основе составили перечень для запроса к федеральным властям.

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