Полицейские задержали мужчину, который пришел в кафе с оружием в Ангарске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В поле зрения полицейских попала видеозапись с камер видеонаблюдения одного из кафе Ангарска. На кадрах неизвестный мужчина вошел в заведение, держа в руках предмет, похожий на обрез. Роликом поделились очевидцы в социальных сетях. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личность мужчины и доставили его в отдел внутренних дел, - рассказали в ведомстве. - Им оказался 40-летний местный житель, который пояснил, что оружие является неисправным. Свой поступок объяснил тем, что хотел поговорить и напугать своих знакомых, с которыми год назад имел конфликт.

В настоящее время оружие направлено на экспертизу. Действиям ангарчанина в ближайшее время будет дана правовая оценка.

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