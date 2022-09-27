Раненый военком направлен из Усть-Илимска в Иркутск бортом санавиации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Около 10 утра 27 сентября в Иркутск из Усть-Илимска вылетел борт санавиации, который доставит раненого военного комиссара Александра Елисеева. Эту информацию корреспонденту "КП"-Иркутск" подтвердили в пресс-службе минздрава Иркутской области.

За ночь состояние мужчины удалось стабилизировать, однако оно остается крайне тяжелым. Как ранее сообщил и.о. министра здравоохранения Алексея Шелехова, военком получил множественные ранения и находился на ИВЛ. Накануне в Усть-Илимск прибыла бригада областного центра медицины катастроф, среди специалистов были травматолог, торакальный хирург, анестезиолог и реаниматолог.

Напомним, 26 сентября, в одном из военкоматов Усть-Илимска 25-летний мужчина открыл стрельбу. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Игорь Кобзев. Нападавшего сразу же задержали сотрудники Росгвардии. В региональном СУ СК России возбудили уголовное дело.

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