Ограничение движения в Иркутске с 3 октября на Красного Восстания Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ограничение движения в Иркутске с 3 октября на Красного Восстания анонсировали в администрации города. Это уже второе ограничение движения в городе на достаточно продолжительный срок. Как долго нельзя будет проехать по улице, рассказывает "КП-Иркутск".

Ограничение движения в Иркутске с 3 октября на Красного Восстания

Причиной перекрытия улицы стало строительство участка теплосети около многоквартирного дома №20. Работы начнут 3 октября в 9:00, а закончить должны к 23:00 3 ноября - то есть ограничение будет действовать месяц.

Ограничение движения в Иркутске с 3 октября на Красного Восстания не единственное в городе на данный момент: на пересечении улиц Петрова и Шевцова проводят земляные работы из-за ремонта теплосетей. Отопительный сезон начался, но плановые и аварийные ремонты пока что продолжаются.

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