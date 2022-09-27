Суд Иркутской области отверг апелляцию "черных лесорубов", нанесших ущерб в 1,2 млн

Один из соучастников отделался условным сроком Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Шесть жителей Приангарья решили оспорить свой приговор от Иркутского областного суда по статьям о незаконной рубке леса и ее организации. Они, зная о том, что нарушают закон, вырубали сосну в одной из деревень Эхирит-Булагатского района, а позже продавали ее. Общий ущерб от такой деятельности составил 1,2 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службах прокуратуры и МВД региона.

- Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил пятерых мужчин к лишению свободы на срок от 2 до 4 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, их соучастника, активно способствовавшего следствию, к лишению свободы сроком 2 года условно с испытательным сроком 2 года, - рассказали в прокуратуре.

При этом обвиняемые оспорили решение суда, указывая о своей непричастности к преступлению, а также несоразмерному наказанию. Однако надзорные ведомства настояли на сохранении приговора в прежнем варианте, суд согласился и отклонил апелляцию.

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