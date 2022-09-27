Замвоенкома Иркутской области объяснил, что получение повестки не означает призыв Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 сентября во время прямого эфира в социальных сетях заместитель военного комиссара Иркутской области Александр Лускань ответил на вопросы жителей региона о частичной мобилизации. Он отдельно выделил вопрос о том, является ли получение повестки фактом того, что мужчину сразу направят на переподготовку в воинскую часть. По словам замвоенкома региона, это не так.

Прежде чем жителя Приангарья мобилизуют, с ним проводят беседу в военкомате. Там у него узнают о состоянии здоровья, профиле подготовки, а также социальные аспекты, которые могут дать право на отсрочку от мобилизации. Например, наличие четырех и более детей и др.

Если мужчина получил повестку для уточнения учетных данных, но не явился в военкомат, ему назначают административный штраф. За злостное уклонение от службы может наступить уже уголовная ответственность.

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