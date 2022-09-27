Заместитель военкома Иркутской области рассказал, будут ли призывать женщин по частичной мобилизации

Заместитель военкома Иркутской области: задачи по призыву женщин-медиков не стоит Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

27 сентября во время прямого эфира в социальных сетях заместитель военного комиссара Иркутской области Александр Лускань ответил на вопросы жителей региона о частичной мобилизации. Один из них коснулся призыва женщин-медиков.

- В первую очередь рассматриваются граждане с военной и медицинской подготовкой. Но речь идет о мужчинах. Что касается женщин, пока такой задачи нет. Женщин-медиков не рассматривают.

Напомним, стало известно том, что работники Иркутского авиационного завода, а также Иркутского релейного завода и Института солнечно-земной физики СО РАН имеют право на отсрочку от частичной мобилизации, так как эти организации являются частью оборонно-промышленного комплекса страны.

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