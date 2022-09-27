Жителя Усолья-Сибирского арестовали на 2 месяца за сексуальные действия с ребенком

У подозреваемого на иждивении находятся два ребенка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Усольский городской суд арестовал местного жителя на два месяца по подозрению в сексуальном насилии по отношению к ребенку. 43-летний житель Усолья-Сибирского принудил девочку младших классов к сексуальным действиям угрозами убийством. Конкретнее, мужчина проходит по статье "Насильственные действия сексуального характера". Об этом рассказали в пресс-службе суда.

- Это особо тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы на длительный срок. Согласно материалу, представленному в суд, обвиняемый был задержан на месте совершения преступления, ранее был не судим, нигде не работает, не женат, имеет на иждивении двоих детей, однако отношения с ними не поддерживает и проживает отдельно, - рассказали в суде.

Подозреваемый просидит под арестом до 26 ноября 2022 года, пока что постановление не вступило в силу. Расследование продолжается.

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