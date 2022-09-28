Житель Иркутской области отдал долг в 1.4 млн рублей, боясь сорвать свой выезд за рубеж Фото: Лия МУРАДЬЯН

Мужчина из Усолья-Сибирского взял в долг у знакомого крупную сумму денег – больше одного миллиона рублей, а в срок не вернул. Давший в долг 1.4 миллиона рублей пошел в суд, чтобы по закону вернуть свои деньги. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

- Усольский городской суд постановил взыскать денежные средства с должника, - говорят судебные приставы. – Мужчине пояснили, какие принудительные меры его ждут, если он не вернет долг: опись и арест с последующей продажей имущества, ограничение права на выезд за границу.

Разговор помог. Не дожидаясь выше озвученных действий от судебных приставов, житель Усолья вернул знакомому нужную сумму, так как планировал поездку за рубеж, и боялся потерять свою недвижимость.

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