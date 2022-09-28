Мужчина погиб под колесами грузовика на трассе «Байкал» в Шелеховском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Шелеховском районе в вечернее время погиб мужчина, который перебегал проезжую часть на трассе «Байкал» в неположенном месте. Его сбил 30-летний водитель грузовика DAF, который ехал из Иркутска в Слюдянку. Полученные пешеходом травмы оказались несовместимы с жизнью. Известно, что в момент ДТП на его одежде не было световозвращающих элементов. Это, по мнению полицейских, и стало причиной трагедии. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По данным ГИБДД с начала года на территории Иркутской области зарегистрировано 149 ДТП в вечернее и темное время суток, в которых пешеходы не использовали световозвращающие элементы, - отмечают в ведомстве. - В данных авариях 22 человека погибли и 136 получили травмы различной степени тяжести.

Также в полиции отмечают, что проведенные учеными исследования показали - водитель замечает пешехода на проезжей части в темноте не более чем за 25-30 метров. При этом человек со светоотражателем заметен в свете фар автомобиля с расстояния до 400 метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первый снег выпал в Иркутске 28 сентября. В городе нефтехимиков тоже наблюдают за белыми хлопьями. (подробности)

Глава Бурятии прокомментировал слухи о сбежавшем от мобилизации в Израиль сыне. Алексей Цыденов опроверг их. (подробности)