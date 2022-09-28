Более 5 тысяч жителей Иркутской области призовут по частичной мобилизации Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно число подлежащих мобилизации в Иркутской области. Об этом во время прямого эфира в социальных сетях 28 сентября заявил заместитель военного комиссара Иркутской области Александр Лускань.

- Нет необходимости провоцировать меня на точные цифры. Могу пояснить, что из Иркутской области уйдет более пяти тысяч человек, призванных и мобилизованных для дальнейшего прохождения службы, - отметил замвоенкома региона.

Напомним, 27 и 28 сентября из Приангарья в Новосибирск отправились две первые группы мобилизованных мужчин. Это жители Иркутска, Ангарска, Шелехова, Братска, Тайшета, Иркутского, Шелеховского и Братского районов.

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