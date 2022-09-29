В Иркутске до 3 октября остановят работу трамваем в микрорайон Солнечный

Это не единственные ограничения движения в городе Фото: Иван МАКЕЕВ

В администрации Иркутска предупредили горожан и гостей города об изменениях в работе трамваев. С 30 сентября маршруты №5 и №6 перестанут работать: один ездил от микрорайона Солнечный до центрального рынка, другой - от улицы Волжской до микрорайона Солнечный. Теперь на них можно не рассчитывать вплоть до 6:00 3 октября. Причиной стали ремонтные работы.

- Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на сети канализации в районе остановочного пункта "Транспортная" по адресу: ул. Депутатская, 89. Трамвайные вагоны переключат на маршруты № 1 "ул. Волжская – Студгородок", № 3 "ул. Волжская – Ц. Рынок» и № 4 «ул. Братская – Ц. Рынок", - рассказали в мэрии.

Отметим, это не единственные ограничения движения в городе. На нескольких участках улиц проводят капитальный ремонт теплосетей, водопровода и канализации. Из-за этого нельзя проехать по участку улицы Депутатской и Софьи Перовской.

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