Ограничение движения по улице Софьи Перовской в Иркутске продлили до 15 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вниманию автомобилистов ! Проведение ремонта теплосетей по улице Софьи Перовской продлено до 20:00 15 октября 2022 года. Напомним, движение на этом участке ограничено с 17 июня. Об этом сообщают в соцсетях Иркутской энергосбытовой компании.

- Ограничено движение для автотранспорта по правой полосе проезжей части по улице Софьи Перовской – на участке от улицы Карла Либкнехта до здания №31а по улице Софьи Перовской, - уточнили в компании.

Напоминаем, место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме "пробки".

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