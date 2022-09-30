Директор Баргузинского заповедника Геннадий Янкус умер в Бурятии. Фото: Заповедное Подлеморье

Директор Баргузинского заповедника Геннадий Янкус умер в Бурятии. Также он был известен как биолог-охотовед, старший научный сотрудник, продолжатель традиций основоположников заповедного дела в России, заслуженный эколог Российской Федерации. Об этом сообщают в пресс-службе «Заповедного Подлеморья».

- В 1971 году Геннадий Андреевич получил назначение на должность директора Баргузинского заповедника, - рассказали в национальном парке. - Был новатором во многих своих начинаниях и с достоинством проходил самые сложные вехи в истории развития заповедной системы России. Его профессиональные достижения всегда высоко оценивались на высшем уровне и среди коллег-единомышленников.

В 2011-м году, спустя 40 лет, Янкус покинул пост руководителя. Он был самым длительно работающим директором Баргузинского заповедника.

Родился будущий руководитель 13 июня 1940 года в Омской области. Как специалист начинал работать на Дальнем Востоке охотоведом, директором питомника и инженером-охотоведом охотустроительной экспедиции. Директор Баргузинского заповедника Геннадий Янкус ушел из жизни в возрасте 82-х лет.

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