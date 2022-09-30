Губернатор Иркутской области пояснил, почему мобилизованных разместили в палатках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Иркутской области намерен в ближайшие выходные отправиться в Новосибирск, чтобы проверить условия размещения мобилизованных из региона мужчин. По словам родственников, в военно-учебном центре призванные сибиряки спят в палатках.

- Ребята адаптируются к полевым условиям. Всех ставят на довольствие, никто не голодает, - отметил в социальных сетях Игорь Кобзев. - Сегодня созвонился с руководителем Новосибирского высшего военного командного училища, в котором размещены ребята. Генерал-майор Сергей Григорьевич Марковчин заверил, что все идет в рабочем порядке. Он в постоянном контакте с двумя нашими сотрудниками, которые тоже находятся в городе.

Также глава региона посетит мобилизованных жителей Приангарья в Кемеровской область. Он отметил, что держит ситуацию на контроле.

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