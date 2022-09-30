Иркутская область станет пилотным регионом энергетической стратегии до 2036 года

План составят к середине 2023 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутская область может стать пилотным регионом по разработке регионального энергетической стратегии до 2036 года. Подобного документа нет ни у одного субъекта России. Вопрос об этом обсудили министр энергетики России Николай Шульгинов и губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

- Мы готовы стать пилотным регионом в подготовке такого документа. Для нас очень важно стратегическое направление в энергетике. В этом вопросе много интересантов со стороны бизнеса, и необходимо понимать, как в среднесрочной перспективе будет развиваться Иркутская агломерация и ряд других городов области, - цитируют губернатор в пресс-службе правительства Иркутской области.

А разработать такую стратегию хотят к середине 2023 года. Стратегия поможет определить главные приоритетные точки развития топливно-энергетического комплекса.

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