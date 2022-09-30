Котельные Иркутской области подготовили на 100% к отопительному сезону

В Иркутске отопление подключили к середине сентября Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Иркутской области полностью подготовились к отопительному сезону 2022-2023 годов. Провели необходимые профилактические и ремонтные работы в теплосетях, подготовили котельные и устранили практически все проблемы. Об этом во время совещания в правительстве региона сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

- В настоящее время готовность составляет около 100%: жилищного фонда - 95%, котельных - 98%, тепловых сетей - 99%, водопроводных сетей - 99%. Создание запасов топлива на территории Иркутской области обеспечено. На постоянном контроле правительства Иркутской области находятся вопросы взаиморасчетов всех групп потребителей за поставленные коммунальные ресурсы, - заявил губернатор.

Сейчас в области действуют 15 объектов, обеспечивающих население теплом. Общая их мощность составила около 4 тысяч МВт. Общая длина электрический сетей - 72 тысячи километров.

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