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Общество1 октября 2022 2:03

Ограничение проезда по региональной трассе «Братск-Усть-Илимск» продлено

Исключение действует для легковые авто с зимними шинами
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Ограничение проезда по региональной трассе «Братск-Усть-Илимск» продлено

Ограничение проезда по региональной трассе «Братск-Усть-Илимск» продлено

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Внимание, автомобилисты! Дорожные полицейские предупреждают, ограничение движения транспорта на региональной автодороге из-а непогоды продлено. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД по Иркутской области.

- Введенное вчера ограничение для проезда транспортных средств по автодороге «Братск-Усть-Илимск» продлено до 15:00 01.10.2022 и распространяется с 3 по 165 км данной автодороги, - уточнили в ведомстве.

Исключение действует для легковых машин с зимними шинами.

Напомним, сотрудники ГИБДД работают в местах ограничений, обеспечивают безопасность дорожного движения.

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