3 млн рублей долга по зарплате выплатили работникам стройфирмы в Шелехове

3 млн рублей долга по зарплате выплатили работником стройфирмы в Шелехове Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратура Шелехова провела проверку и выяснила, что в одной из строительно-монтажных организаций города работникам задолжали зарплату. Руководство не выплатило 37 сотрудникам около 3 миллионов рублей. Это общая сумма выплат за два месяца. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- На этом основании прокуратура приняла комплекс мер реагирования - внесла представление руководителю организации и вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы в установленный срок), - отметили в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры долг по зарплате перед работниками компании был полностью погашен.

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