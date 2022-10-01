Инспекторы ГИБДД контролируют движение на трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области

Инспекторы ГИБДД патрулируют движение на трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Три экипажа ДПС обеспечивают безопасное движение на трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области. Из-за выпавшего накануне мокрого снега водителей настоятельно просят не совершать резких маневров на участках автодороги в Шелеховском и Слюдянском районах. В противном случае это может привести к заносам и ДТП. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД по Иркутской области.

- Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. Не забывайте о том, что на заснеженной дороге сцепление колес с покрытием проезжей части значительно снижается, - отмечают в ведомстве.

Тем временем проезжую часть от снега очищает шесть спецмашин.

Полицейские переведены на усиленный вариант патрулирования, их задача - предотвращение аварийных ситуаций, пробок и помощь людям в случае необходимости.

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