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Общество1 октября 2022 3:03

Инспекторы ГИБДД контролируют движение на трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области

Водителей настоятельно просят не совершать резких маневров
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Инспекторы ГИБДД патрулируют движение на трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области

Инспекторы ГИБДД патрулируют движение на трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Три экипажа ДПС обеспечивают безопасное движение на трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области. Из-за выпавшего накануне мокрого снега водителей настоятельно просят не совершать резких маневров на участках автодороги в Шелеховском и Слюдянском районах. В противном случае это может привести к заносам и ДТП. Об этом сообщают в пресс-службе УГИБДД по Иркутской области.

- Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. Не забывайте о том, что на заснеженной дороге сцепление колес с покрытием проезжей части значительно снижается, - отмечают в ведомстве.

Тем временем проезжую часть от снега очищает шесть спецмашин.

Полицейские переведены на усиленный вариант патрулирования, их задача - предотвращение аварийных ситуаций, пробок и помощь людям в случае необходимости.

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