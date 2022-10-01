19 мм снега выпало в Иркутской области в минувшие сутки

19 мм снега выпало в Иркутской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В минувшие сутки на большую Приангарья обрушились снегопад и непогода. Самые большие "сугробы" зафиксированы в Братском районе - там выпало 19 мм осадков. В Нижнеилимском и Тайшетском - 17 мм, в Чунском -15 мм и 13 мм в Нижнеудинском. При этом порывы северо-западного ветра ночью местами достигали 19 м/с. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. Однако в ведомстве отмечают, снежный покров временный.

- На утро прогноз по усилению ветровой нагрузки подтверждается на территории южных районов (15 м/с – Черемховский район), - отметили в ведомстве. - По акватории озера Байкал порывы достигали 20 м/с.

В связи с гололедом и сильным снегопадом вечером 30 сентября введено ограничение движения грузового и пассажирского транспорта со 2 по 165 км автодороги регионального значения Братск - Усть-Илимск. Техника дорожной службы Иркутской области работает над расчисткой проезжей части.

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