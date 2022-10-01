Подозреваемого в покушении на убийство мужчины задержали в Иркутском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Органами внутренних дел ранее было возбуждено уголовное дело об "Умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести". 32-летний мужчина избил 46-летнего жителя Иркутской района. Однако после того, как следователи СК изучили запись с видеокамер, на кадры которой попал момент драки, дело переквалифицировали на более тяжкую статью - "Покушение на убийство". Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Подозреваемый нанес мужчине множественные удары по голове руками и ногой, а после того как потерпевший потерял сознание мужчина не предпринял мер к оказанию ему помощи и продолжил его избивать, - рассказали в ведомстве.

Следователями СК 32-летний нападавший задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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