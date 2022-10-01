Горячую линию по частичной мобилизации открыли в прокуратуре Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специальная горячая линия начала работу в прокуратуре Иркутской области. Специалисты принимают обращения по исполнению законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по частичной мобилизации. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

- Также по вопросам мобилизации можно обратиться непосредственно в городские, районные и межрайонные прокуратуры по месту жительства, - отметили в ведомстве.

По всем поступившим обращениям о нарушениях законодательства будут организованы надзорные мероприятия.

Напомним, "Комсомолка" рассказала, как работает колл-центр короткого номера 122, где принимают до 1200 звонков в день. Вопросы жителей Приангарья касаются мобилизации. Самый популярный из них, по словам операторов: «А меня мобилизуют?». Подробнее читайте об этом ЗДЕСЬ.

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Интересующие вопросы можно задать по телефонам:

- 8(3952) 25-30-61, 8(3952) 25-30-13 (Отдел по надзору за исполнением законодательства в сфере оборонно-промышленного комплекса) по будням (в понедельник- четверг с 9-00 до 18-00; в пятницу с 9-00 до 16-45).

-89025126152, 8(3952) 25-90-42 (дежурный прокурор) в нерабочие дни с 9-00 до 18-00.