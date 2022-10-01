Открытие стелы «Иркутск – город трудовой доблести» состоялось 1 октября. Фото: администрация Иркутска

Открытие стелы «Иркутск – город трудовой доблести» состоялось на Байкальском кольце областного центра сегодня, 1 октября. От других монументов ее отличает 25-метровый шпиль, стремящийся в небо. На него нанесены изображения российского и иркутского гербов.Также частью композиции стал текст Указа Президента РФ о присвоении столице Приангарья почетного звания. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- Вокруг стелы сформированы и заасфальтированы дорожки, установлены лавочки, урны, в ночное время монумент освещает двадцать мощных софитов, - отмечают в мэрии.

Напомним, монумент создан по проекту московского архитектора Дениса Стритовича. Украшают ее девять больших бронзовых панно, на которых изображены знаковые объекты города, сыгравшие ключевую роль в годы Великой Отечественной войны. В том числе завод тяжелого машиностроения имени В.В.Куйбышева, Иркутский авиационный завод, Восточно-Сибирская железная дорога, курорт «Ангара», Дворец пионеров, а также танк, собранный на иркутском авиазаводе на средства комсомольцев и названный в честь Зои Космодемьянской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Попросила Ксюша чудище из плюша. Роскачество проверит влияние игрушек Хагги-Вагги на детей. Кукл-убийц будут поджигать, резать и опускать в слюну. (подробности)

В магазине спецодежды Читы бесплатно раздают амуницию для мобилизованных. К инициативе подключаются и неравнодушные горожане. (подробности)