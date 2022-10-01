Мобилизованных по ошибке мужчин из Иркутской области начали отправлять домой. Фото: правительство Иркутской области

Мобилизованных по ошибке мужчин из Иркутской области начали отправлять обратно в регион. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Игорь Кобзев. Речь идет о тех, кто имеет серьезные заболевания или, чье состояние ухудшилось по прибытию в военно-учебный центр. Сегодня, 1 октября, глава Приангарья проверил условия для мобилизованных в войсковой части города Юрга Кемеровской области.

- Конечно, для парней все это стресс, - отметил Игорь Кобзев. - Объяснил, что несколько дней, пока будут решаться бытовые и организационные вопросы, нужно отнестись с пониманием к этим рабочим моментам. Все это временно. Параллельно решаем вопросы с теми, кто не проходит по состоянию здоровья. Отправляем их обратно.

Часть мобилизованных из Приангарья живет в солдатских общежитиях, часть - в палаточном городке. Постепенно им выдают форму. Как отметил, губернатор Иркутской области, в палаточном лагере организованы нормальные условия. Спят сибиряки на двухъярусных железных кроватях. Организовано горячее питание.

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