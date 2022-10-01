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Общество1 октября 2022 8:28

Мобилизованных по ошибке мужчин из Иркутской области начали отправлять домой

Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Мобилизованных по ошибке мужчин из Иркутской области начали отправлять домой. Фото: правительство Иркутской области

Мобилизованных по ошибке мужчин из Иркутской области начали отправлять домой. Фото: правительство Иркутской области

Мобилизованных по ошибке мужчин из Иркутской области начали отправлять обратно в регион. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Игорь Кобзев. Речь идет о тех, кто имеет серьезные заболевания или, чье состояние ухудшилось по прибытию в военно-учебный центр. Сегодня, 1 октября, глава Приангарья проверил условия для мобилизованных в войсковой части города Юрга Кемеровской области.

- Конечно, для парней все это стресс, - отметил Игорь Кобзев. - Объяснил, что несколько дней, пока будут решаться бытовые и организационные вопросы, нужно отнестись с пониманием к этим рабочим моментам. Все это временно. Параллельно решаем вопросы с теми, кто не проходит по состоянию здоровья. Отправляем их обратно.

Часть мобилизованных из Приангарья живет в солдатских общежитиях, часть - в палаточном городке. Постепенно им выдают форму. Как отметил, губернатор Иркутской области, в палаточном лагере организованы нормальные условия. Спят сибиряки на двухъярусных железных кроватях. Организовано горячее питание.

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