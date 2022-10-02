В Тайшетском районе три населенных пункта остались без электричества из-за снега и ветра

Отключения света начались еще 30 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской электросетевой компании сообщили об аварии в сетях в Тайшетском районе. Из-за мокрого снега и ветра начались перебои подачи энергии, в результате чего три населенных пункта остались без света. Обесточены оказались 88 жилых домов. Информацию подтвердили в МЧС Приангарья.

На территории района действует режим ЧС до особого распоряжения. Ремонтные бригады восстанавливают подачу электричества, Рабочие уже несколько дней устраняют последствия аварии.

Напомним, массовое отключение началось еще 30 сентября, 1 октября в Тайшетском районе объявили режим ЧС. До сих пор не все абоненты получили свой свет. Отметим, сейчас в Иркутской области разбушевалась непогода: идет мокрый снег с сильным ветром до 15 метров в секунду.

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