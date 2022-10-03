Коронавирус подтвердился у 421 жителя Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Актуальная статистика по случаям COVID-19 в Приангарье на 3 октября: за сутки диагноз подтвердился у 421 жителя региона, так образом общее количество случаев инфицирования коронавирусом с начала пандемии увеличилось до 344 110. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Иркутской области.

- Госпитализировано 510 человек, это на 4 пациента больше, чем накануне, - рассказали в оперштабе. - Справились с болезнью 477 зараженных за сутки, за все время выздоровели 332 361 заболевший.

От коронавируса умерли 8 769 человек, 2 - за последние 24 часа. От иных, не связанных с COVID-19, заболеваний скончались еще 826 пациентов.

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